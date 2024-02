Messina. “La mancanza di strisce pedonali in via La Farina minaccia per la sicurezza dei residenti”

Il vicepresidente della IV Municipalità Giannetto solleva le preoccupazioni dei cittadini per la mancanza di segnaletica orizzontale: "Si intervenga in tempi celeri"

MESSINA – Una importante arteria stradale diventa il centro di una crescente preoccupazione per i numerosi cittadini che denunciano l’assenza delle strisce pedonali. La situazione, secondo il vicepresidente della IV Municipalità “Centro storico”, Antonio Giannetto, è diventata critica e richiede un intervento urgente. “La mancanza della segnaletica orizzontale, già più volte richiesta dal sottoscritto – spiega Giannetto – rappresenta un pericolo per i tantissimi residenti e passanti della zona, tra le più trafficate della città”. La sua preoccupazione è ancorata alla mancanza di attraversamenti pedonali sicuri da quando è stato rifatto il manto stradale, quasi due mesi fa.

Chiesto un intervento in tempi brevi

La zona in questione non è solo un crocevia per il traffico veicolare ma ospita anche una varietà di attività, tra cui esercizi commerciali, una Chiesa e istituti scolastici. Giannetto ha sollecitato gli amministratori affinché intervengano al più presto per ripristinare le strisce pedonali e garantire un attraversamento sicuro per i pedoni. “Chiedo che venga predisposta una soluzione in tempi quanto più rapidi possibili”, ha sottolineato. La sua richiesta non è solo una preoccupazione isolata. In attesa di un intervento immediato, i cittadini rimangono in allerta e sperano che la loro richiesta di maggiore sicurezza stradale venga ascoltata al più presto.