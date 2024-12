Messina, “La notte bianca dello sport” anima l’isola pedonale FOTO

Questa sera l'isola pedonale intorno a Piazza Cairoli si è popolata di sportivi che hanno fatto conoscere la propria disciplina

MESSINA – È tornata la “Notte Bianca dello Sport”, un’iniziativa che ha preso vita questa sera nell’isola pedonale del centro città. Lungo i due tratti di strada chiusi al traffico, e già addobbati a festa, sono stati allestiti gli stand delle associazioni sportive che hanno permesso di praticare diverse discipline. Un’iniziativa che lo scorso anno aveva avuto parecchio successo, anche se l’edizione del 2024 è stata un po’ meno partecipata e dall’orario indicato sulla locandina si è conclusa prima. A organizzarla il Comune di Messina, la Messina Social City, il Coni, il Cip (Comitato Italiano Paralimpico), tutto nell’ambito dei progetti collegati al brand Messina Città della Musica e degli Eventi e VisitMe. Presente il sindaco Federico Basile che ha fatto una passeggiata.

Le associazioni coinvolte

Passeggiando lungo il viale si è potuto assistere a esibizioni di varie discipline sportive, bambini che giravano in bici, incrociare scuole di danza o di arti marziali. Ancora il Messina Rugby, la Basket School Messina, l’Hockey e il Baseball. Scorrendo il Club Canottieri Peloro, la Torrebianca e l’Asd Archery Team. Presenti anche le associazioni di sport paralimpici: c’era la Mediterranea Eventi con i tavoli da calcio balilla e l’Aurora Messina con il tavolo da showdown, il tennistavolo per non vedenti. Nell’isola pedonale ancora diverse società di pallavolo, l’Ssd UniMe e il liceo sportivo Antonello. Tra chi stava a guardare e chi si cimentava nello sport per scoprirlo o magari per mostrarlo ai curiosi l’isola pedonale si è animata di ulteriori presenze oltre a chi era impegnato nel fare i regali di Natale.

