Messina. La palestra del liceo “La Farina” sarà intitolata all’ex preside Lo Re

Redazione

lunedì 12 Gennaio 2026 - 17:55

Domani la cerimonia con un momento commemorativo e la scopertura della targa

MESSINA – Il Liceo classico “La Farina” di Messina intitolerà la palestra dell’Istituto al compianto preside Pio Lo Re, scomparso nel luglio dello scorso anno, che ha guidato con dedizione e autorevolezza la scuola di via Oratorio della Pace dal 1989 al 2012.

L’iniziativa, promossa dagli organi collegiali dell’Istituto, intende rendere omaggio alla figura di un dirigente scolastico che ha lasciato un segno profondo nella storia e nell’identità del Liceo, contribuendo in modo determinante alla sua crescita culturale e civile.

La cerimonia di intitolazione si svolgerà martedì 13 gennaio alle ore 10.30 e prevede un primo momento commemorativo, seguito dalla scopertura della targa dedicata al preside Lo Re.

All’evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica dell’IIS “La Farina – Basile”, Caterina Celesti, sono stati invitati il sindaco metropolitano Federico Basile, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Leon Zingales, storici docenti dell’Istituto, collaboratori, amici e familiari del professor Lo Re, che condivideranno questo significativo momento con l’intera comunità scolastica.

