Messina. "La parola nuda", il progetto di Rete Latitudine dedicato alle esibizione poetiche - Tempostretto

Primo appuntamento al Museo Regionale con “Il poeta ha inventato i nomi” su Franco Scaldati - mercoledì 6 dicembre ore 20.30

Prende il via il progetto della Rete Latitudini “La parola nuda”, a cura di Dario Tomasello e Gigi Spedale, con quattro appuntamenti di performance poetiche che saranno ospitati nella suggestiva location del Museo Regionale di Messina.

L’iniziativa, realizzata da Rete Latitudini e dal Dipartimento COSPECS – DAMS dell’Università di Messina, in collaborazione con il Museo regionale di Messina; fa parte del più ampio cartellone di EPIC ‘23 Messina- Esperienze Performative di Impegno Civile, grande progetto multidisciplinare di promozione delle Arti performative nelle periferie urbane, realizzato da Mana Chuma Teatro esostenuto dal Comune di Messina con i fondi del Ministero della Cultura.

Il primo appuntamento in programma è mercoledì 6 dicembre alle 20.30 con “Il poeta ha inventato i nomi – 10 anni dalla morte di Franco Scaldati”, con Melino Imparato e Totò Pizzillo, prodotto da Babel con Ass. Lumpen, Il Cinema in testa e Teatro Metropopolare. Progetto Speciale 2023 del Ministero della Cultura. I laboratori/seminari (riservati a studenti e docenti) e la mise in espace di questa edizione speciale per Messina si terranno nelle mattine del 5 e 6 presso il DAMS, con il coordinamento artistico del drammaturgo e regista Tino Caspanello.

Gli ideatori e curatori del progetto presentano così la prima edizione de “La parola nuda”:

La necessità di integrare la didattica ordinaria con il contributo di personalità di rilievo, in grado di fornire agli studenti, la caratura di un esempio scientifico valoroso, sarà ulteriormente suffragata dalla presenza di artisti mirabili capaci di riferire il senso di un’esperienza virtuosa, tanto più essenziale in una stagione di crisi come quella che stiamo vivendo (Dario Tomasello).

Rete Latitudini, con l’Università di Messina e Mana Chuma, propongono alla Comunità urbana un programma ricco, scandito dalla presenza calibrata di artisti di rango internazionale e di chiara fama, che permetteranno agli studenti (ma anche a tutti gli spettatori) di compiere un viaggio formativo entusiasmante, al centro di un network artistico di importanza internazionale, grazie alla lungimirante e preziosa collaborazione del Museo Regionale di Messina, diretto da Orazio Micali, divenuto da qualche anno uno degli ormai rari luoghi teatrali cittadini. (Gigi Spedale)

Questi i successivi appuntamenti:

12 dicembre ore 20:30

OSSA DI CRITA – di e con Massimo Barilla. Tratto dal libro omonimo di Massimo Barilla (Edizioni Mesogea Culture Mediterranee) musiche originali dal vivo di Luigi Polimeni (piano, synth, theremin). Testi che sono come pietre di inciampo disseminate lungo un percorso più che ventennale di ricerca e di scrittura, che attraversando il teatro giunge ai versi.

18 dicembre ore 20:30

LA DELICATEZZA DEL POCO E DEL NIENTE

poesie di Mariangela Gualtieri – regia e interpretazione Roberto Latini – musica e suono Gianluca Misiti. Alcune delle più belle confidenze della meravigliosa poetessa cesenate, in una serata per voce sola. Un concerto poetico di parole lucciole e tenerezze e incanti.

19 dicembre ore 20:30

IL GELO – ORATORIO IN LETTURA – di e con Mimmo Borrelli

La lingua è danza, trance, rito pagano, sudore e colata di lava insieme: uno sguardo sulla desolazione della nostra epoca.

Museo Regionale di Messina – ingresso libero