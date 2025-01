Messina. “La proroga ai revisori dei conti? Una forzatura da revocare”

I consiglieri del Pd hanno rilevato un errore nella delibera di Giunta che rinnovava l'incarico

MESSINA – “Revocate in autotutela quella delibera. La delibera di Giunta con la quale l’esecutivo cittadino ha prorogato di ulteriori tre anni l’incarico del Collegio dei revisori dei conti. Avevano fatto riferimento a una norma non ancora vigente. Non lo potevano fare”. I consiglieri comunali del Partito democratico Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo invitano l’amministrazione comunale a tornare indietro. In particolare, “la modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 17/03/2016, in forza della legge di stabilità regionale 2025/2027, non è ancora vigente. Non risulta, allo stato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Pertanto, non è ancora efficace. La modifica avrebbe consentito la proroga ma ancora, allo stato attuale, non lo consente”.

La modifica, in effetti, “riconosce nei Comuni in piano di riequilibrio finanziario (qual è il nostro Comune) la facoltà in capo alla Giunta di prorogare, con propria deliberazione, e su proposta del sindaco, l’incarico al collegio dei revisori. Ma la norma di modifica/integrazione a cui l’esecutivo cittadino ha fatto riferimento, per l’adozione della delibera di proroga in contestazione, non è ancora valida. È verosimile

ritenere che la norma faccia parte del collegato (maxiemendamento) alla legge di stabilità regionale non ancora pubblicato”, mettono in rilievo i consiglieri del Pd.

E ancora: “Invero, il mandato del Collegio uscente è scaduto lo scorso 8 gennaio e non, come erroneamente scritto nella delibera di Giunta n. 40, il 23 gennaio”. Nell’evidenziare anche questo errore i consiglieri Dem concludono così: “Senza entrare nel merito politico e giuridico di un atto, che appare, per certi versi, una forzatura, rispetto alla quale ci si riserva ogni opportuna azione, si invita il sindaco di Messina, unitamente all’intera Giunta municipale, a provvedere, immediatamente, alla revoca in autotutela”.

