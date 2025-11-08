 Messina. La solita doppia fila in Corso Cavour

Segnalazione WhatsApp

sabato 08 Novembre 2025 - 11:33

L'azione repressiva della Polizia Municipale è troppo blanda ed episodica. Così l'inciviltà impera

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Corso Cavour altezza Posta: doppia fila perenne e camion che non riusciva a girare per le macchine posteggiate in zona vietata.”

Da tempo Tempostretto denuncia l’assurda situazione di Corso Cavour, anche attraverso le tante segnalazioni che arrivano al nostri numero WhatsApp. Purtroppo, bisogna constatare che l’azione repressiva della Polizia Municipale è troppo blanda ed episodica e, dunque, il fenomeno delle doppia fila non si riesce a debellare. Purtroppo, infatti, questo risultato di civiltà non si può certo ottenere contando solo sulla spontanea educazione degli automobilisti messinesi.

