Messina. La statua della Madonna di Fatima esposta alla Basilica di Sant’Antonio

Dal 27 ottobre al 1. novembre, ecco il programma

I Padri Rogazionisti ed i fedeli si preparano a celebrare un grande avvenimento per la città, di fede e devozione Mariana. La statua pellegrina della Madonna di Fatima che fu benedetta da San Giovanni Paolo II, dal 27 ottobre all’1 novembre, sarà esposta alla Basilica di Sant’Antonio. Sarà una settimana intensa di preghiera, riflessione e unione cristiana con la partecipazione dell’Associazione internazionale di diritto pontificio Araldi del Vangelo..

Il programma

Lunedì, alle 17.30, l’arrivo della statua sul sagrato della Basilica, accoglienza e incoronazione della Madonna che sarà accompagnata dagli ” Araldi del Vangelo”. Seguirà la messa, alle 18, celebrata da padre Timoth Ring e alle 21, il rosario con meditazione mariana.

Martedì 28 la giornata inizierà alle 8.10 con le lodi mattutine e alle 10.30 e 17.30 il santo rosario, alle 18 santa messa, consacrazione a Maria e breve processione interna alla Basilica. Alle 21 “Il canto con Maria”, concerto a cura del coro polifonico “Luca Marenzio” diretto dal maestro Luca Lisanti;

Mercoledì 29, ore 8.10 lodi mattutine, 10.30 e 18.30 santo rosario, 18 santa messa e consacrazione a Maria e processione interna, alle 21 catechesi mariana e proiezione del video su Fatima e gli Araldi del Vangelo, cantico della Buonanotte a Maria;

Giovedì 30, ore 8.10 lodi mattutine, 10.30 e 17.30 santo rosario, 18 messa, consacrazione a Maria e processione interna, alle 21 Adorazione eucaristica e catechesi mariana

Venerdì 31, ore 8.10 lodi mattutine, 10.30 e 17.30 santo rosario, 18 santa messa presieduta da don Gianfranco Centorrino, cancelliere arcivescovile. Alle 19 processione e fiaccolata sino al Santuario della Madonna del Carmine e recita del rosario. Rientro della processione con una sosta davanti alla chiesa di S.Maria dello Spirito Santo

Sabato 1 novembre ore 17.15 rosario meditato e ore 18 messa conclusiva presieduta da padre Mario Magro, rettore della Basilica. Consacrazione a Maria, saluto e partenza della statua pellegrina.