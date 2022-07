Messina. La V Circoscrizione chiede rinforzi - Tempostretto

Momentaneamente sospeso il servizio rilascio carte d'identità. L'appello del consiglio per potenziare il personale

MESSINA – La mole di lavoro degli impiegati della V Circoscrizione in aumento e rischia di sommergere gli impiegati. Da due giorni il servizio rilascio carte di identità è sospeso. Il quartiere del centro nord cittadino chiede perciò rinforzi.

“Migliorare e facilitare il compito delle Circoscrizioni dovrebbe essere in cima alle priorità di ogni amministrazione. La città di Messina vive lo strano paradosso del non voler applicare – per una precisa scelta politica – il decentramento amministrativo. La condizione in cui gli uffici dei quartieri devono svolgere il proprio lavoro, però, necessiterebbe di un’attenzione e cura maggiore”, scrive il presidente Raffaele Verso.

Ad oggi sono una decina gli impiegati della municipalità, pochi in confronto alle continue segnalazioni che arrivano dai cittadini, spiega Verso, e sempre a rischio dimezzamento causa covid 19.

“Il lavoro degli uffici di quartiere è molto complesso, dobbiamo ringraziare il personale per il grande impegno e l’estrema competenza, ma il rischio di un’interruzione di pubblico servizio è perenne. Impossibile, quindi, non chiedere all’amministrazione centrale maggiore interesse e una rapida riflessione sulla possibilità di aumento del personale presente negli uffici delle municipalità”, dichiara il presidente insieme al Consiglio.