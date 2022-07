Messina. Insediato il Consiglio della V Municipalità - Tempostretto

Il presidente è Raffaele Verso, ecco anche gli altri consiglieri

Si è svolta stamani, nella Sala consiliare della V Circoscrizione, la prima adunanza per l’insediamento del nuovo Consiglio della V Municipalità.

“Ho portato – ha dichiarato l’assessore Massimiliano Minutoli – il saluto istituzionale mio e del sindaco Federico Basile, assente per impegni istituzionali fuori città, al presidente Raffaele Verso ed a tutti i consiglieri eletti, augurando buon lavoro per il prossimo quinquennio. L’obiettivo comune deve essere la condivisione dell’azione amministrativa attraverso un dialogo costante e costruttivo con chi vive il territorio, portatore di richieste ed esigenze da accogliere attraverso servizi efficienti ed iniziative in linea con le aspettative della cittadinanza”.

Alla seduta di insediamento, oltre al presidente Verso, hanno partecipato i consiglieri eletti della V Municipalità Giulio Fragale, Carmelo Manuel Barbaro, Letterio Fama, Giovanni Bucalo, Giuseppe Picciotto, Beatrice Belfiore, Francesco Pio Magazzù, Andrea Zumbo e Giuseppe Puglisi.