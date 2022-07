Messina. "Lady Macbeth" diventa percorso aperto: 9 incontri e doppio spettacolo finale - Tempostretto

Dal 13 luglio al 7 agosto con il Teatro degli Esoscheletri

Prosegue il percorso di sviluppo partecipato di EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri. Dopo il successo di “Lady Macbeth. Niente è come sembra”, l’ensemble di nuova drammaturgia diretto da Sasà Neri avvia un percorso dedicato alle tematiche shakespeariane e in particolare al Macbeth.

Il percorso – aperto a tutti gli interessati, attori professionisti compresi – si sviluppa in incontri-stage che si terranno al Teatro della Luna Obliqua di via Garibaldi 136 a Messina. A conclusione tutti i partecipanti saranno in scena con “Lady Macbeth”.

“Ma lo spettacolo «non potrà che essere intimamente innovato – spiega il regista – dalla partecipazione di nuovi performer che si uniranno agli “Esoscheletri” portando le proprie intuizioni e creatività». In programma il primo incontro mercoledì 13 luglio; a seguire lunedì 18, mercoledì 20, venerdì 22, lunedì 25 e venerdì 29 luglio e lunedì I, mercoledì 3 e venerdì 5 agosto. Tutti gli incontri avranno luogo dalle ore 19:00 alle ore 21:30. Domenica 7 agosto si andrà in scena in doppia replica, con ingresso del pubblico alle ore 19:30 e alle ore 21:30, sempre al Teatro della Luna Obliqua. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 3288237597.