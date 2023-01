Messina, Landini al congresso della Cgil - Tempostretto

Il segretario generale atteso nella zona falcata l'ultimo giorno di lavori del sindacato

MESSINA – Il 20 e 21 gennaio la Cgil Messina sarà impegnata col Congresso provinciale che, nella seconda giornata dei lavori, vedrà la presenza del segretario generale Maurizio Landini–

I lavori prenderanno il via alle 15,30 di venerdì 20, nella zona falcata, con la relazione del segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti, a seguire i saluti delle istituzioni, gli interventi degli ospiti, dei rappresentanti della società civile, dell’associazionismo, delle associazioni datoriali. Interverrà la segretaria nazionale Cgil Daniela Barbaresi.

Sabato 21 i lavori proseguiranno alle ore 9, nella mattinata gli interventi delle delegate e dei delegati, del segretario della Cgil Sicilia Ignazio Giudice. Alle 9,30 è previsto l’arrivo del segretario generale Landini.

“Il lavoro crea il futuro”, pace, sviluppo, sostenibilità, giustizia sociale, uguaglianza, sono le parole che accompagnano il congresso che si celebra dopo 200 assemblee congressuali di base che hanno coinvolto lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionate sui documenti congressuali, sulle tematiche al centro dell’azione sindacale e dopo i congressi delle categorie che hanno registrato dibattito e confronto sulle problematiche delle diverse realtà lavorative, sulla condizione di giovani e anziani, sugli investimenti e gli interventi da mettere in campo.

“Il lavoro crea il futuro soprattutto nel territorio messinese dove per mancanza di opportunità, precarietà, bassi salari, i giovani sono costretti ad andare via”, dice il segretario Patti. “Il Congresso oltre ad essere un importante momento per l’organizzazione, di confronto e condivisione, rappresenta un’ulteriore occasione di approfondimento sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo. La Svimez drammaticamente ci segnala come la Sicilia, Messina, sprofondano. Un allarme che deve essere colto dai governi, dalla politica. Guardiamo ai prossimi mesi con attenzione, agli interventi strutturali per lo sviluppo, alle vocazioni e ai percorsi di transizione ecologica, all’utilizzo dei fondi del Pnrr”.

Dal Congresso Cgil Messina saranno rilanciate le rivendicazioni e le proposte del sindacato. A conclusione della due giorni, l’elezione degli organismi direttivi, del segretario generale della Cgil Messina.