“Messina, L’Aquila e la prevenzione dei terremoti”

Convegno dell'Anaci, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, oggi al Palacultura

MESSINA – Anaci, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari organizza il convegno dal titolo “Messina – L’Aquila: 100 Anni di Storia Italiana”, in programma sabato 22 febbraio alle 09.00 al Palacultura “Antonello da Messina”

“Questi gli obiettivi dell’appuntamento in programma nella Città dello Stretto: approfondire l’evoluzione della prevenzione sismica nel nostro Paese; analizzare le principali lezioni apprese dai tragici eventi che hanno colpito Messina nel 1908 e L’Aquila nel 2009; promuovere una maggiore consapevolezza riguardo al rischio sismico e discutere le possibili strategie per migliorare la sicurezza urbana”, si legge in una nota dell’associazione.

E ancora: “Il terremoto di Messina del 1908, che rase al suolo gran parte della città, provocando decine di migliaia di vittime, rimane tra i più devastanti disastri naturali della storia italiana. A un secolo di distanza, il sisma dell’Aquila del 2009 ha colpito duramente la città e il tessuto sociale dei suoi abitanti. Partendo da questi due episodi drammatici, il convegno si propone di evidenziare come lo studio del passato possa aiutare a evitare di ripetere gli stessi errori e a costruire un futuro più sicuro”.

“Nel corso dell’evento, esperti di ingegneria sismica, urbanistica, protezione civile e testimonianze dirette affronteranno i seguenti interrogativi: come utilizzare le esperienze passate per prevenire futuri disastri? In che modo le nuove tecnologie e l’urbanistica moderna possono contribuire a una maggiore sicurezza delle nostre città? Quali strategie adottare affinché le lezioni del passato non vengano dimenticate? Oltre all’aspetto tecnico e storico, sarà dato ampio spazio alla dimensione umana delle ricostruzioni, perché dietro ogni numero o progetto ci sono vite e comunità da ricostruire”.

Ospiti e Relatori

Giovanni Falsone – Professore di Ingegneria Strutturale, Università di Messina

Giuseppe Ricciardi – Professore di Ingegneria Sismica, CERISI – Università di Messina

Maurizio Grassi – Coordinatore Commissione Strutturale Ordine degli Ingegneri di Torino

Nicola Impollonia – Professore Ordinario di Scienze delle Costruzioni, Università di Catania

Antonio Rizzo – Esperto in Protezione Civile, Consulente del Sindaco

Francesco Burrelli – Presidente Nazionale ANACI

Anna Ruggeri – Presidente ANACI Messina

Tiziana Alfonsi – Presidente ANACI L’Aquila

Maurizio Vento – Presidente ANACI Sicilia

Mauro Basile – Presidente ANACI Abruzzo

Santi Trovato – Presidente Ordine degli Ingegneri di Messina

Saluti istituzionali

Dott. Federico Basile – Sindaco di Messina