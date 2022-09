Messina, l'Atm taglia i costi dell'abbonamento - Tempostretto

Grazie anche al bonus trasporti, si viaggia gratis per due mesi

MESSINA – Atm ha istituito l’abbonamento a prezzo speciale che permetterà, grazie anche al bonus trasporti, di viaggiare gratis per 60 giorni. Da domani (sabato 3 settembre) si potranno richiedere gli abbonamenti scontati seguendo la procedura presente sul sito del Ministero.

Il bonus

Il bonus del valore di 60 euro, erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, permette di acquistare tutte le tipologie di abbonamenti al Trasporto pubblico locale e grazie all’abbonamento speciale realizzato da Atm, riservato ai possessori del bonus, si potrà viaggiare gratuitamente per due mesi, con un risparmio di 70 euro. I viaggiatori, grazie al bonus, potranno acquistare anche gli abbonamenti trimestrali e annuali con uno sconto di 60 euro.

Ecco cosa fare per viaggiare gratis

In base a quanto previsto dalla normativa, i cittadini con un reddito complessivo conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro, dovranno seguire la procedura sul sito del Ministero del Trasporti tramite lo Spid, e una volta scaricato il qcode o il codice identificativo lo dovranno inviare via mail a bonustrasporti@atmmessinaspa.it richiedendo la tipologia di abbonamento a cui si è interessati. Entro 48 ore dalla ricezione della mail si riceverà una notifica che indica che è possibile ritirare il proprio abbonamento al Terminal Cavallotti. Tutte le indicazioni per la compilazione delle domande sono reperibili sul sito specifico a questo link: https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/

Nella compilazione delle richieste per il bonus trasporti bisogna selezionare esclusivamente dall’elenco ministeriale la ditta: AZIENDA TRASPORTI MESSINA SPA.