Messina. Lavoro nero, sanzioni per 10mila euro ad una attività commerciale in centro

Due lavoratori sono risultati irregolari. Controlli antidroga: arrestato un 24 enne

MESSINA – I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro del capoluogo peloritano.

Nell’ambito dell’attività antidroga i militari dell’Arma hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne messinese, ritenuto responsabile del reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. L’uomo, dopo essere stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a un giovane, è stato successivamente sottoposto a perquisizione in casa, venendo trovato in possesso di oltre 100 grammi, tra hashish e marijuana. Nello specifico, oltre alla droga, nell’abitazione del 24enne sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi per la successiva vendita al dettaglio della sostanza agli assuntori. Tutta lo stupefacente sequestrato è stata inviato ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.

L’ispezione in un’attività commerciale

Durante i servizi straordinari, inoltre, i Carabinieri, unitamente ai militari dell’Arma in servizio al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno controllato un attività commerciale del centro, con 14 dipendenti, di cui due risultati irregolari, procedendo alla contestazione di sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale a carico del titolare.

A seguito dei controlli effettuati sulle persone sottoposte a misure restrittive e di prevenzione, una persona è stata denunciata per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era sottoposta.

Le attività finalizzate al contrasto della diffusione di droga, specie tra i giovani messinesi, continueranno in tutti i quartieri del capoluogo peloritano, sia attraverso simili attività orientate a dissuadere i malintenzionati dalla commissione di reati connessi allo smercio dello stupefacente sia mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, funzionali a condividere i rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope, nell’alveo delle iniziative di diffusione della cultura della legalità promosse dall’Arma dei Carabinieri.