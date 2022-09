Messina. Le priorità infrastrutturali per il sistema economico siciliano, incontro alla Camera di commercio - Tempostretto

L’appuntamento rientra in un “Roadshow camerale” sui temi infrastrutturali, che coinvolge i territori regionali aderenti al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020

MESSINA – Si terrà lunedì 3 ottobre, dalle 10 alle 13, nella sala Consulta della Camera di commercio di Messina, l’evento organizzato da Unioncamere Sicilia con il coordinamento di Uniontrasporti. Uniontrasporti e Unioncamere Sicilia hanno lavorato in sinergia con l’obiettivo di confermare il ruolo attivo del sistema camerale al disegno di una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale. Questo evento vuole rappresentare l’avvio di un percorso di condivisione e collaborazione con la Regione Sicilia e con gli attori chiave che operano sul territorio.

L’appuntamento rientra in un “Roadshow camerale” sui temi infrastrutturali, che coinvolge i territori regionali aderenti al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020. L’iniziativa corona una serie di tavoli territoriali che, attraverso la concertazione con il sistema imprenditoriale e la collaborazione delle Camere di commercio siciliane, hanno animato il confronto sul tema delle infrastrutture materiali e digitali, con una visione centrata sul territorio regionale. L’evento in programma sarà l’occasione per presentare il “Libro Bianco delle priorità infrastrutturali della Sicilia”. Il documento restituisce una sintesi regionale rispetto alle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali.

LA TAVOLA ROTONDA

Oltre alla presentazione del Libro Bianco, l’agenda dei lavori prevede una tavola rotonda, moderata dal giornalista Emilio Pintaldi, con un ricco programma di interventi da parte di esponenti del mondo istituzionale, economico e delle infrastrutture di trasporto e di logistica regionali. I lavori saranno introdotti dai saluti del sindaco di Messina, Federico Basile; del presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace; e del presidente della Camera di commercio di Messina, Ivo Blandina. Ad aprirli, sarà la segretaria generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro. Interverranno Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti; Laura Summa, project manager Uniontrasporti; Marco Calì, esperto di innovazione, MC2 Innovations. Al tavolo di confronto istituzionale parteciperanno Fulvio Bellomo, dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione; Alessandro Di Graziano, commissario Zes della Sicilia orientale; Mario Mega, presidente dell’Adsp dello Stretto; Gianfranco Messina, project manager Zes Sicilia occidentale; Pasqualino Monti, presidente Adsp Palermo.

L’incontro sarà un momento privilegiato per gli stakeholder

Infine, al tavolo di confronto operatori e infrastrutture, prenderanno parte Angelo Di Martino, vicepresidente vicario di Confindustria Catania; Vincenzo Franza, Ad Caronte & Tourist Isole minori SpA; Mauro Nicosia, presidente Confestra Sicilia; Salvatore Ombra, presidente Airgest SpA-Aeroporto di Trapani; Giovanni Battista Scalia, amministratore delegato Ges.A.P. SpA – Aeroporto di Palermo; Domenico Torrisi, amministratore delegato SAC SpA – Aeroporto di Catania. L’incontro sarà un momento privilegiato per gli stakeholder per riaffermare come le infrastrutture rappresentino un’opportunità di crescita e di modernizzazione del sistema economico regionale nell’ambito del sistema paese.