Messina. L'ex Teatro in Fiera non sarà ricostruito, procedura di gara revocata - Tempostretto

La terza classificata ha ritenuto l'appalto non più remunerativo, l'Autorità Portuale ha scelto di non aggiornare i prezzi per una nuova gara

Dopo le esclusioni disposte per diverse ragioni delle prime due imprese nella graduatoria di gara non è stato possibile aggiudicare l’appalto di ricostruzione dell’ex Teatro in Fiera nemmeno alla terza classificata, che ha ritenuto i prezzi di contratto non più remunerativi alle attuali condizioni del mercato dei materiali e dei lavori.

Così l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ha disposto la revoca della procedura di gara, ritenendo a questo punto il progetto non più sostenibile dal punto di vista economico per le imprese di costruzione che vi avevano partecipato.

L’Ente avrebbe potuto procedere all’aggiornamento dei prezzi ed alla pubblicazione di una nuova gara di appalto confermando la volontà di realizzare l’opera progettata e già provvista di tutte le autorizzazioni necessarie ma ha ritenuto che questo sarebbe andato in conflitto con le aspettative diffuse emerse durante il confronto con la cittadinanza e preferito lasciare al concorso di progettazione, che si svilupperà nei prossimi mesi, valutare sia la posizione che la destinazione funzionale del volume edilizio da ricostruire nell’ambito della complessiva riqualificazione di tutta l’area.

