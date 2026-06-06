Messina. Lite tra medici al Papardo, in 4 a processo

Via al dibattimento sulla rissa avvenuta nel 2023. Un camice bianco ferito

Comincerà a fine settembre prossimo il processo sulla lite tra medici avvenuta al Papardo nel 2023. La giudice monocratica Rita Sergi ha aperto il processo di primo grado con l’udienza pre dibattimentale, per poi aggiornare al 28 settembre.

Lite in ospedale, i nomi

Quel giorno entrerà nel vivo il dibattimento per i camici bianchi Francesco Patanè, Antonio Micari, Giuseppe Venuti e Pietro Iannello. Patanè dovrà difendersi dall’accusa di minacce e lesioni nei confronti del collega Marco Cerrito, parte civile con l’avvocata Elena Florio. Gli altri due camici bianchi sono sospettati di favoreggiamento. Sarà ora il confronto tra Accusa e difensori – gli avvocati Francesco Ruvolo, Lori Olivo e Salvatore Silvestro – a chiarire come sono andati i fatti e stabilire eventuali responsabilità.

La rissa tra camici bianchi

L’episodio risale al 23 marzo 2023. Mentre al plesso universitario di Ganzirri la ministra Anna Maria Bernini apriva l’anno accademico insieme all’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, nel dirimpettaio ospedale una pattuglia della Polizia arrivava a sedare la lite scoppiata tra due camici bianchi e finita con la medicazione di uno di loro, colpito quando i toni si sono alzati. Il malcapitato cardiochirurgo che le avrebbe “prese” dal collega era stato refertato con una decina di giorni di prognosi al Policlinico. Aveva poi denunciato tutto in Procura, mentre l’ospedale Papardo aveva avviato una indagine interna.