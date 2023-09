Messina, l'ombra del racket dietro il raid contro i negozi in via Palermo - Tempostretto

Saracinesche di due rivendite crivellate di colpi. Le indagini della Polizia

MESSINA – C’è la Squadra Mobile a lavoro sull’ultimo raid messo a segno in città. Stanotte qualcuno ha crivellato di colpi le saracinesche di due esercizi commerciali in via Palermo. A fare la scoperta sono stati i titolari, che hanno avvisato le Volanti e gli investigatori. Sul posto anche la Scientifica che ha raccolto i frammenti dei resti dei colpi e li analizzerà per capire a che arma appartengono e magari stabilire se si tratta di un fucile o una pistola già usata per altri crimini.

Per gli investigatori le modalità fanno pensare al racket estortivo ma gli accertamenti sono appena cominciati. Nel pomeriggio saranno ascoltati i titolari dei negozi, una rivendita di frutta ed un fioraio, contigui, e saranno acquisiti i filmati delle videocamere disponibili per analizzarli. Proprio da quelli la Questura si aspetta di avere maggiori elementi per individuare i responsabili.

E’ il secondo episodio preoccupante nella stessa zona nel giro di poche settimane. Proprio in via Palermo era già accaduto ad agosto scorso.