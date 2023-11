Messina. Luci artistiche per il ponte di Camaro, "sarebbe il benvenuto per chi arriva in città" - Tempostretto

Messina. Luci artistiche per il ponte di Camaro, “sarebbe il benvenuto per chi arriva in città”

La proposta del vicepresidente della III Municipalità, Alessandro Geraci. E l'assessore Caruso dice "sì" MESSINA – Il vice presidente della III Municipalità, Alessandro Geraci, ha rilanciato la proposta di illuminare artisticamente il ponte ferroviario di Camaro. L’ho ha fatto durante la seduta di Consiglio convocata ieri alla presenza dell’assessore alla Cultura Vincenzo Caruso. La proposta era già stata approvata dal Consiglio della Terza Municipalità durante la scorsa legislatura.

“Si tratta dello storico ponte ferroviario – ha spiegato Geraci – lungo ben 290 metri, costruito nel 1866 per collegare Messina con Palermo, dismesso poi nel 2001 e di recente posto sotto vincolo architettonico dalla sovrintendenza ai beni culturali di Messina. In particolare, l’arcata centrale che attraversa il viale della Marina Russa dà il benvenuto a quanti arrivano nella città dello Stretto uscendo allo svincolo di Messina Centro”. “Considerati i recenti lavori di sbaraccamento sottostanti al ponte – ha proseguito il consigliere – e nella speranza di vedere presto una complessiva rigenerazione urbana del villaggio di Camaro San Paolo, sarebbe intanto suggestivo illuminare il ponte nelle ore serali con luci artistiche che ne valorizzino la bellezza architettonica e ne risaltino l’imponente altezza. L’assessore Caruso, presente ieri all’incontro – ha concluso Geraci – si è mostrato favorevole all’idea ed ha preso impegno con il supporto dell’assessore con delega alla pianificazione energetica Caminiti, di porre in essere una interlocuzione con Rfi e realizzare quanto prima l’impianto, facendo diventare così lo storico Ponte un’attrazione sia per i messinesi che per i turisti che arrivano nella nostra città”.