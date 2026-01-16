 Messina. Lunedì 19 gennaio l'inaugurazione dell'ex sede della Banca d'Italia

Messina. Lunedì 19 gennaio l’inaugurazione dell’ex sede della Banca d’Italia

Redazione

Messina. Lunedì 19 gennaio l’inaugurazione dell’ex sede della Banca d’Italia

venerdì 16 Gennaio 2026 - 11:16

Inizialmente sarà aperta la sala studio, poi il Gabinetto di Lettura e altri spazi bibliotecari e museali

Lunedì 19 gennaio, alle ore 9,30, l’Università di Messina inaugurerà il nuovo Polo Culturale UniMe di Piazza Cavallotti, ospitato nello storico palazzo che per quasi un secolo ha accolto la sede della Banca d’Italia. L’intervento di riqualificazione restituisce alla città un edificio di grande valore architettonico, trasformandolo in un luogo dedicato allo studio, alla cultura e alla condivisione.

Cuore del Polo è la grande Sala Lettura, progettata per garantire condizioni ottimali di studio: postazioni attrezzate con prese e illuminazione individuale, aree lounge per la lettura informale e librerie con i volumi a disposizione dell’utenza. Il restauro, nel rispetto del genius loci, valorizza gli elementi storici dell’edificio, tra cui il lungo bancone in marmo riconvertito in isola di consultazione e studio.

Nei prossimi mesi è prevista la progressiva apertura di ulteriori spazi bibliotecari e delle aree museali che ospiteranno le collezioni dell’Ateneo, insieme a un calendario di attività culturali rivolte alla comunità universitaria e alla cittadinanza.

La Sala Lettura sarà fruibile dagli studenti dell’Università di Messina dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 10 alle 17. Successivamente, le fasce orarie saranno ampliate.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina. Ottiene i domiciliari con una falsa documentazione medica, 70enne torna in carcere
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED