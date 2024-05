L’UniMe ospita la Nazionale giovanile. Spatari: “La Cittadella punto di riferimento”

Il responsabile delle squadre giovanili di nuoto Menchinelli e il presidente Fin Sicilia Parisi hanno incontrato la Rettrice

MESSINA – In questi giorni si sta svolgendo il collegiale della Nazionale giovanile di nuoto alla Cittadella Sportiva Universitaria. Una parte del gruppo selezionato dal direttore delle squadre giovanili Marco Menchinelli, in tutto sono 43 i selezionati per gli EuroJrs di Vilnius ma presenti a Messina poco più di una trentina, sono ospiti negli impianti della Ssd Unime con la presidente Bosurgi e il direttore Sergio Naccari che si sono prodigati nel mettere a loro agio i tecnici federali e gli atleti.

Stamane al rettorato anche un incontro tra la rettrice, professoressa Giovanna Spatari, Sergio Parisi Presidente Fin comitato Sicilia e Marco Menchinelli, il direttore tecnico della nazionale giovanile. All’incontro erano presenti anche le atlete Emma Arcudi, l’unica tesserata siciliana presente proprio con l’Unime, e Sara Curtis, la più famosa tra gli atleti in Riva allo Stretto in questi giorni, quest’ultima accompagnata dal suo allenatore, Thomas Maggiore.

Curtis e Arcudi nella stessa corsia durante un allenamento

“Messina e in particolare la Cittadella Sportiva Universitaria si confermano punto di riferimento della Federazione Italiana Nuoto- ha detto la Rettrice – ed è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione accogliere questi atleti nelle nostre strutture. Mi auguro che in futuro possano esserci tante altre occasioni come questa anche il vista del restyling programmato degli impianti”.

Gli ospiti, dal canto loro, hanno espresso grande apprezzamento per le strutture in cui stanno svolgendo gli allenamenti, sottolineando che gli impianti sportivi della nostra Cittadella sono all’avanguardia in Italia e non solo. La Nazionale si allena in due sessioni giornaliere la mattina e il pomeriggio con la vasca scoperta a completa disposizione, in aggiunta per alcuni atleti prevista qualche seduta nella vicina palestra.

Il tecnico Marco Menchinelli dirige l’allenamento

In casa Unime si godono il ritorno di una nazionale alla Cittadella: già anni fa venne la nazionale di pallanuoto italiana e statunitense, per un common training, prima delle Olimpiadi di Rio 2016, il gruppo olimpico di Simone Palombi con il nuotatore Federico Burdisso e anche il gruppo di nuotatori della nazionale dell’Assonuoto Club di Caserta con il tecnico Andrea Sabino. Non paga la Fin Sicilia ha anche organizzato, sfruttando la concomitanza di una gara regionale a Messina, un convegno con il direttore tecnico Marco Menchinelli che incontrerà i tecnici delle società siciliane nella giornata di domani, domenica 19 maggio.

