Messina. "Maggio dei libri" alla Biblioteca regionale - Tempostretto

MESSINA – Torna il “Maggio dei libri” alla Biblioteca regionale di Messina. Domenica 23 aprile per la “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore”, si aprirà la campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” promossa dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) sotto l’egida dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Anche per il 2023, la Biblioteca regionale sarà presente proponendo una carrellata di interessanti e coinvolgenti appuntamenti. Le date saranno inscritte nel palinsesto “Il Maggio dei libri a Messina 2023”, stilato dal Comune peloritano per gli aderenti al Patto per la Lettura.

Il programma

“SCIE LIBRARIE: TRAME, INTRECCI DI VITA, CONNESSIONI” è l’intitolazione che racchiude le poliedriche iniziative che avranno luogo in Biblioteca, ideate per soddisfare la domanda variegata dei fruitori, abituali e non.

Sala Lettura Mercoledì 26 aprile 2023, ore 18

Presentazione del volume

“Non c’è domani. Tre atti di Julien Green”

a cura di Annunziata Antonazzo

traduzione di Véronique Du Moulin e illustrazioni di Lelio Bonaccorso

Fuorilinea Edizioni, 2022.

L’incipit del Maggio dei libri in Biblioteca sarà d’impatto, con il dramma “Demain

n’existe pas” dello scrittore Julien Green, ripubblicato a cura della Prof.ssa Annunziata Antonazzo, esperta conoscitrice dell’Autore e sua appassionata lettrice.

Dopo i Saluti Istituzionali e l’Introduzione della Direttrice, Dott.ssa Tommasa Siragusa, converserà con la Curatrice del testo la Giornalista Elisabetta Reale. Saranno proiettate in formato video letture del testo

dell’Attore Mauro Santopietro.

Arricchirà l’evento l’Esposizione di alcune tavole originali illustrate di Lelio Bonaccorso,raffigurazioni che formano parte integrante del testo, abbellendolo e rendendolo ancor più prezioso.

Lo script della piece teatrale, germinato già nell’agosto del 1950 durante un viaggio a Taormina dell’Autore, vide infine la luce con la definitiva stesura solo negli anni ’80, quando l’Autore completò la disamina di dati e testimonianze sul catastrofico sisma.

Suddivisa in tre atti, la drammaturgia calamita il lettore all’interno di una storia familiare ambientata nei giorni immediatamente antecedenti al terremoto di Messina del 1908. I personaggi, con le varie

sfaccetature morfologiche e caratteriali, vivono istanti di quotidianità familiare del periodo natalizio. La vita scorre, si susseguono suggestioni, ansie, desideri, momenti d’inquietudine e di trepidazione. Tutto sembrerebbe procedere in modo routinario e dalla finestra del salotto che dà sulla Palazzata, Messina

rifulge; le prime avvisaglie del sisma percepite da alcuni della casa in realtà sono la punta dell’iceberg di un morbo che aleggia in sottofondo… l’epilogoincombe e cambierà il volto della “bella e nobile” città. Infine Green lascia spazio al lettore che diviene artefice indiscusso della sorte dei protagonisti.



Post dell’iniziativa culturale saranno presenti sulle pagine social della Biblioteca: chi non potrà prendere parte all’evento in presenza, potrà scrivere sui social commenti e domande da rivolgere ai Relatori durante l’incontro.