La donna si è accasciata al suolo in via Santa Cecilia. Inutili i soccorsi

MESSINA – Una signora di 71 anni è morta questa mattina in seguito ad un malore accusato mentre si trovava in via Santa Cecilia, all’incrocio via dei Mille. Inutili i soccorsi chiamati dai passanti. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale che hanno transennato l’area e disciplinato il traffico.