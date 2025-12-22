 La morte a Ginostra di Carmelo Parisi, oggi l'autopsia a Messina

La morte a Ginostra di Carmelo Parisi, oggi l’autopsia a Messina

Marco Olivieri

La morte a Ginostra di Carmelo Parisi, oggi l’autopsia a Messina

lunedì 22 Dicembre 2025 - 08:10

Le indagini sono in corso. L'operaio aveva 37 anni. Ed è l'ennesimo caduto sul lavoro. La Uil: "In Sicilia un bollettino di guerra"

MESSINA – La morte sul lavoro a Ginostra di Carmelo Parisi. L’escavatore sul quale si trovava si è ribaltato il 18 dicembre nella piccola frazione dell’isola di Stromboli, nelle Eolie. L’operaio aveva 37 anni e lascia la moglie e due figli. Oggi l’autopsia della salma al Papardo di Messina.

Le squadre dei vigili del fuoco di Messina, nei giorni scorsi, hanno lavorato per il ripristino della sicurezza e la rimozione del mezzo, che ostruiva l’unica strada di accesso a numerose abitazioni, compromettendo una fondamentale via di fuga. Il tutto fino al completo ripristino della viabilità.

Carmelo Parisi

Morti sul lavoro, “in Sicilia un bollettino di guerra”

Nel frattempo, mentre sul caso indagano i carabinieri, rimane il tema sempre caldissimo delle morti sul lavoro. “Il settore dell’edilizia continua a pagare il tributo più alto di sangue. Chiediamo con forza maggiori controlli nei cantieri, che devono essere costanti e capillari, specialmente in contesti geograficamente complessi come le nostre isole. La sicurezza non può essere considerata un rallentamento burocratico o un costo da tagliare per massimizzare i profitti: è un diritto inviolabile del lavoratore”. Così Pasquale De Vardo, segretario generale della Feneal Uil Tirrenica.

E ancora: “In Sicilia, secondo i dati Inail aggiornati al 2024, le denunce di infortunio mortale continuano a segnare numeri da bollettino di guerra, posizionando la regione tra le più colpite del Mezzogiorno. Il settore delle costruzioni resta quello a più alto rischio. Ogni numero in queste statistiche è un volto, una famiglia distrutta, un progetto di vita interrotto. La Feneal Uil non farà un passo indietro”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Ponte e penali, Notarianni: “Impossibile la ripresa d’efficacia dei vecchi contratti”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED