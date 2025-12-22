 Oggi il Natale dei bambini con Terra di Gesù, donati centinaia di giocattoli nuovi

Redazione

lunedì 22 Dicembre 2025 - 07:33

L'appuntamento a Messina al Centro Buon Pastore nel segno della solidarietà

MESSINA – “Il Natale dei bambini. Vivere il Natale come occasione di vera condivisione attraverso iniziative di solidarietà, momenti di incontro, scambi di doni. L’associazione “Terra di Gesù” rende concreto tutto questo. E i messinesi hanno donato giocattoli nuovi a bambini che hanno meno opportunità”. Così l’organizzazione di volontariato annuncia l’appuntamento di oggi, alle 16,30, al Centro Buon Pastore di via Calvi, “Il Natale dei bambini”. Un “momento speciale dedicato ai piccoli meno fortunati. Grazie alla generosità del territorio e di tante associazioni che gravitano attorno a Terra di Gesù sono arrivati in questi giorni centinaia di giocattoli nuovi che faranno felici altrettanti bimbi. Uno spirito di collaborazione che contribuisce a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza”.
L’evento segue di qualche giorno “Un amore di Natale 9”, che si è svolto alla Casa della Misericordia di Camaro venerdì sera. Una serata di spettacolo e convivialità organizzata dai volontari e dagli ospiti della stessa struttura, con la partecipazione e collaborazione di Fidapa Messina Capo Peloro.

Momenti di suggestione con “Quasi Natale” di Francesco Certo, messo in scena da Michele Careno e Mariella Costantino. Il presidente di Terra di Gesù, Francesco Certo, ha voluto offrire ai presenti alcune delle sue riflessioni, dal titolo “Meditazioni”, mentre Rosanna Gargano ha danzato su un suo testo dedicato alle donne e alla pace. “Altre performance hanno aggiunto valore alla serata come quelle di Tommaso Merrino, Michele Careno e Ada Macrì. Le sedie vuote per ricordare le persone venute a mancare nel corso degli anni”, comunica l’associazione.
“Ma i gesti di fraternità non sono ancora finiti perché il 29 dicembre, sempre in via Calvi, alle 19,30, si sta organizzando “Il Natale di tutti”. Momento di condivisione con gli “amici” della Stazione Centrale.
In conclusione il 3 gennaio “Tombolata” con gli ospiti della Casa della Misericordia che festeggerà il decimo anno di attività”.

