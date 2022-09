Messina. Mercoledì a Torre Faro incontro con Nino Bartolotta e Felice Calabrò - Tempostretto

L'evento è organizzato dal collettivo politico "Messina in progresso"

Il collettivo politico “Messina in progresso” ha organizzato un incontro con Nino Bartolotta, già segretario provinciale del Partito Democratico e candidato alle prossime elezioni per il rinnovo della parlamento siciliano e Felice Calabrò, più volte consigliere comunale e candidato per il partito democratico al seggio uninominale della Camera dei deputati per la provincia messinese. L’evento avrà luogo mercoledì 21 settembre dalle ore 19:00 presso il locale BakXos di Torre Faro.

“Da sempre vicini agli ideali di centro-sinistra – spiega il collettivo – ritieniamo necessario aprire un canale diretto di comunicazione tra i candidati alle prossime elezioni e l’elettorato, trattando e approfondendo argomenti spesso ritenuti solo ad appannaggio dei giovani ma che finalmente sembrano essere centrali anche nelle agende politiche dei partiti italiani”. Ambiente, diritti civili, lavoro, istruzione e progresso sono alcuni degli argomenti che verranno toccati durante la discussione con Bartolotta e Calabrò, “al fine di – prosegue il collettivo “Messina in progresso” – aprire un confronto costruttivo che possa giovare non solo al pubblico presente ma anche ai candidati stessi, sempre disponibili ed entusiasti nel trarre spunto da appuntamenti del genere. L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera informale ed un flusso di comunicazione bidirezionale tra il pubblico e gli ospiti che avranno così modo di presentarsi, raccontarsi ed illustrare il percorso che propongono per la città e la provincia”.