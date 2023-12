Messina. Metacometa festeggia 25 anni con convegno, spettacoli e concerto - Tempostretto

L'associazione si occupa di affido familiare. Al teatro San Matteo di Giostra venerdì e sabato due spettacoli che parlano di accoglienza

MESSINA – In occasione dei festeggiamenti per il venticinquesimo anno di attività, l’associazione Metacometa ha organizzato una due giorni di eventi che si svolgeranno nel Comune di Messina presso l’istituto San Tommaso ed il teatro San Matteo dei Salesiani nel quartiere Giostra.

“Abbiamo scelto Messina per l’evento finale che vedrà convergere le famiglie da tutto il territorio nazionale – fanno sapere dall’associazione – Crediamo nelle potenzialità di questo territorio dove siamo presenti solo da pochi mesi, ma che ha già dato una grande risposta di accoglienza ai minori che necessitavano di una famiglia. Per celebrare e soprattutto rilanciare il nostro impegno abbiamo organizzato una serie di eventi lungo tutto il 2023 in tutte le nostre sedi”.

Patrocinano gli eventi di venerdì 15 dicembre e sabato 16 dicembre il Comune di Messina, l’Università degli studi di Messina – Dipartimento Scienze Politiche e Giuridiche, l’Istituto San Tommaso e i Salesiani di Giostra. Il convegno è accreditato per gli ordini professionali degli assistenti sociali e degli avvocati.

Il programma della due giorni di festa

Si inizierà con un convegno di approfondimento sulle tematiche dell’affido familiare, che prevede la presenza e la relazione del presidente del tribunale per i minorenni Maria Francesca Pricoco. Tra i relatori al convegno saranno anche presenti l’assessore alle politiche sociali e del volontariato del comune di Messina Alessandra Calafiore ed il preside dell’istituto teologico San Tommaso Don Gianni Russo.

Nel pomeriggio di Venerdì 15 dicembre, si terrà l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali dell’associazione. Mentre alle ore 19:00 presso il teatro San Matteo di Giostra i ragazzi di Metacometa si esibiranno nello spettacolo teatrale “Benvenuta Vita” scritto e diretto da Lucia Angelini: un modo poetico ed originale di venire a contatto con le storie di accoglienza ed il mondo dell’affido familiare.

Il sabato mattina l’ispettore dei salesiani della Sicilia Don Giovanni D’Andrea presiederà la Santa Messa presso l’istituto San Tommaso. Nel pomeriggio di Sabato a partire dalle ore 17:00 grande festa nel teatro San Matteo di Giostra con lo spettacolo “La migliore versione di me” di e con Silvia Frasson, che ha già riscosso successi su tutto il territorio nazionale ed il concerto dello storico gruppo musicale Diapason che si riunisce per festeggiare Metacometa.

L’associazione Metacometa

Metacometa è una associazione che si occupa di affido familiare, promuovendo la cultura dell’accoglienza, coinvolgendo e formando le famiglie disponibili a dare una risposta concreta ai bisogni di minori in difficoltà, aprendo le porte delle proprie case e del proprio cuore. Metacometa conta oltre 100 famiglie affidatarie, con presenze in 6 regioni d’Italia. Sono circa 200 i minori che in questo momento coinvolgono le nostre vite e più di 1000 i ragazzi che sono passati nelle nostre case in questi venticinque anni.