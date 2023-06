Messina. Mezzo pesante in avaria, traffico paralizzato sulla tangenziale - Tempostretto

Gravi disagi questa mattina nel tratto a doppio senso

MESSINA – Come se non bastassero i quotidiani rallentamenti causati dai lavori in corso, questa mattina un mezzo pesante in avaria ha mandato in tilt la circolazione sulla tangenziale di Messina. Paralizzato il traffico nel tratto a doppio senso in prossimità del viadotto Ritiro, in direzione Boccetta – Messina Centro. Auto ferme a lungo sotto il sole e automobilisti inferociti per l’ennesimo disagio vissuto.

Il servizio di “news alerts” del Consorzio per le autostrade siciliane” segnala un mezzo pesante in panne nel doppio senso di circolazione verso Boccetta, direzione Palermo-Messina km. 8+500″, con “possibili code nel tratto autostradale A20 Palermo-Messina”.