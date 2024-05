Messina. Misure di prevenzione del questore: 6 fogli di via per garantire la sicurezza pubblica

Provvedimenti finalizzati a contrastare reati contro la persona, il patrimonio e l'ambiente

MESSINA – Nel quadro delle attività finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e il decoro urbano, il Questore di Messina, Mario Gargano, ha emesso 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per la tranquillità e la sicurezza pubblica. I provvedimenti, adottati al termine di un’attenta attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura, hanno riguardato soggetti coinvolti in diverse condotte illecite.

Tra i reati contestati vi è la pesca di frodo, perpetrata da un individuo sorpreso in flagrante mentre pescava illegalmente in un tratto di mare cittadino. Due soggetti sono stati inoltre raggiunti da foglio di via per le truffe ai danni di anziani, attuate fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati e millantando la propria mediazione per risolvere presunti incidenti stradali mai avvenuti.

A Raccuja due persone sono state denunciate per la vendita abusiva di prodotti da bagno, accompagnata da un atteggiamento molesto verso i potenziali acquirenti. Infine, un soggetto è stato raggiunto da provvedimento per il furto di materiale ferroso da cantieri sottoposti a sequestro giudiziario, reato commesso in concorso con altri due complici. Ai destinatari dei fogli di via è stato intimato di lasciare il territorio dei comuni interessati dalle condotte illecite con divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per periodi che vanno dai 2 ai 3 anni.