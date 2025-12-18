 Stelle di Natale e cipressi per abbellire gli svincoli di Giostra, Centro e Gazzi

Redazione

giovedì 18 Dicembre 2025 - 11:00

A provvedere Messina Servizi. "Un intervento che ha trasformato aree di passaggio in spazi più curati e riconoscibili"

MESSINA – Natale 2025. “In questo percorso di preparazione al Natale, Messinaservizi Bene Comune ha provveduto ad abbellire gli svincoli di Giostra, Centro e Gazzi con Stelle di Natale, simbolo universale delle festività, e cipressi che richiamano piccoli alberi, capaci di restituire colore e un senso di accoglienza”. Così su Facebook la partecipata.

Continua Messina Servizi: “Un intervento che ha trasformato aree di passaggio in spazi più curati e riconoscibili, contribuendo a diffondere l’atmosfera natalizia lungo tutto il tessuto urbano. Perché il Natale di una città si costruisce anche così: con attenzione ai dettagli, con rispetto degli spazi comuni, con una visione che tiene insieme bellezza, decoro e senso di comunità”.

