Messina. Muore 15enne a San Filippo per un incidente fra moto e auto

A perdere la vita lo studente Riccardo Coglitore. Stasera nei pressi del parcheggio verde dello stadio l'impatto fra i due mezzi

MESSINA – I soccorritori non hanno potuto salvarlo. Un impatto fatale vicino al parcheggio verde dello stadio “Franco Scoglio, tra via degli Agrumi e via Guardia, è avvenuto stasera a San Filippo. Uno scontro auto-moto e a perdere la vita è stato un quindicenne a bordo della motocicletta. Si chiamava Riccardo Coglitore e frequentava l’istituto “Verona Trento” di Messina.

Sul posto la polizia municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina. Indagini in corso sulla dinamica.