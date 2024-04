Messina. Muro pericolante, chiusa via Carrai

Tanti disagi soprattutto per i residenti

Da ieri è chiusa la via Carrai, la strada che collega viale Principe Umberto a viale Boccetta. Il motivo è un muro pericolante che non garantirebbe il passaggio in sicurezza.

Vietato il transito veicolare e pedonale, accesso consentito solo per il primo breve tratto ai residenti di Fondo Sterio e quindi vie Adda, Isonzo e limitrofe.

Non si conoscono i tempi d’intervento necessari per la messa in sicurezza e la riapertura. Nel frattempo tanti disagi per i residenti, che attendono risposte rapide.

Le foto sono del consigliere della IV Municipalità, Renato Coletta.