Messina. Nasconde droga nelle mutande, arrestato 34enne - Tempostretto

In casa aveva realizzato una piccola serra artigianale

Era in sella ad una bici elettrica e, quando ha visto i carabinieri, ha subito invertito il senso di marcia. I militari l’hanno bloccato e perquisito, trovando 6 grammi di marijuana nascosti nelle mutande.

La perquisizione è stata estesa in casa dell’uomo, un 34enne, dove sono stati trovati 20 grammi di marijuana e quattro piante di cannabis, coltivate in una piccola serra artigianale realizzata all’interno di un mobile, attrezzata con impianto di irrigazione e di ventilazione, nonché di lampada per il mantenimento del calore.

La droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Il 34enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.