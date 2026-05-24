Messina. Ne resterà soltanto uno, speciale elezioni con Tempostretto

Seguite minuto per minuto gli aggiornamenti sui risultati, le interviste e gli approfondimenti con la nostra testata da domani a urne chiuse

MESSINA – Elezioni amministrative a Messina e in provincia. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi inizieranno, con lo spoglio, gli aggiornamenti sui risultati prima dei candidati sindaci e poi dei consiglieri. L’invito è quindi a seguire il nostro sito e la nostra pagina Facebook per seguire minuto per minuto le evoluzioni, con testi, foto e video dai comitati elettorali e da Palazzo Zanca, a cura della redazione.

Interviste ai protagonisti, approfondimenti, analisi e soprattutto aggiornamenti in diretta sui dati elettorali caratterizzeranno la giornata del 25 maggio ma pure le successive, fino a quando il nuovo organigramma a Palazzo Zanca sarà completo. E vi racconteremo i risultati in tutti i Comuni del Messinese.

Dove si vota in Sicilia per le amministrative

Il voto alle amministrative è anche un test politico soprattutto in vista delle regionali e nazionali. Sono chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. In generale, dei 71 Comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si voterà col proporzionale.

Nell’Agrigentino, elezioni in 9 Comuni: oltre al capoluogo Agrigento, si vota a Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

Sette Comuni al voto nel Nisseno: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Nove nel Catanese: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni.

Sei nell’Ennese: oltre al capoluogo Enna, si vota ad Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe.

Diciassette nel Messinese: oltre al capoluogo Messina (in cui si voteranno anche i presidenti dei consigli circoscrizionali e dei rispettivi consigli delle circoscrizioni) urne aperte ad Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

In corsa 1926 candidati a Messina

1.926 candidati tra Consiglio comunale e Circoscrizioni alle amministrative 2026 a Messina. Ma ne rimarranno soltanto 33 nell’aula consiliare di Palazzo Zanca e 70 nei sette Quartieri. 26 le liste al Consiglio comunale e 128 quelle presenti nelle sette Circoscrizioni.

I cittadini possono, con una X, scegliere il proprio candidato a sindaco e indicare due nomi, un uomo e una donna, in una lista per il Consiglio comunale. Tra le opzioni la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto.

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