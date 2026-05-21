 Elezioni 2026, liste e candidati al Consiglio comunale di Messina

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Redazione

Elezioni 2026, liste e candidati al Consiglio comunale di Messina

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giovedì 21 Maggio 2026 - 08:00

Gli elenchi e i nomi dei candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026 a Messina

MESSINA – Si va al voto. 24 e 25 maggio a Messina e in altri 16 Comuni della provincia. 1.926 candidati tra Consiglio e Circoscrizioni nel capoluogo rispettivamente per 33 e 70 seggi. 26 le liste al Consiglio comunale e 128 nelle sette Circoscrizioni.

Ecco l’elenco dei candidati e le liste al Consiglio comunale di Messina.

Elezioni Messina 2026, tutte le liste al Consiglio comunale

La lista di Lillo Valvieri

La lista di Gaetano Sciacca

Le liste di Marcello Scurria

Le liste di Antonella Russo

Le liste di Federico Basile

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