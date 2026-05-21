Elezioni 2026, liste e candidati al Consiglio comunale di Messina

Gli elenchi e i nomi dei candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026 a Messina
MESSINA – Si va al voto. 24 e 25 maggio a Messina e in altri 16 Comuni della provincia. 1.926 candidati tra Consiglio e Circoscrizioni nel capoluogo rispettivamente per 33 e 70 seggi. 26 le liste al Consiglio comunale e 128 nelle sette Circoscrizioni.
Ecco l’elenco dei candidati e le liste al Consiglio comunale di Messina.
Elezioni Messina 2026, tutte le liste al Consiglio comunale
La lista di Lillo Valvieri
La lista di Gaetano Sciacca
Le liste di Marcello Scurria
- La lista “Marcello Scurria sindaco per Messina”
- La lista “Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia”
- La lista “Fratelli d’Italia”
- La lista “Lega”
- La lista “Forza Italia”
- La lista “Noi moderati”
- La lista “Dc – Pri – Partito Animalista”
Le liste di Antonella Russo
Le liste di Federico Basile
- La lista “Basile sindaco di Messina”
- La lista “De Luca sindaco di Sicilia”
- La lista “Sud chiama Nord”
- La lista “Federico per Messina”
- La lista “Amo Messina”
- La lista “Messina protagonista”
- La lista “Cateno per i giovani”
- La lista “Orgoglio messinese”
- La lista “Il futuro è adesso”
- La lista “La politica del fare”
- La lista “Zancle”
- La lista “Sviluppo sostenibile”
- La lista “Lavoro e solidarietà”
- La lista “Costa blu”
- La lista “Liberi e Forti”
- Elezioni 2026, tutti i candidati e tutte le liste alle 7 Circoscrizioni
- Gli elenchi e i nomi dei candidati alle Circoscrizioni.