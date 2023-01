Messina nella top 3 delle 50 città italiane con più ore di sole - Tempostretto

La classifica è stata redatta comparando i dati dal 2009 al 2021 disponibili sul sito World Weather Online

Siracusa, Catania e poi, appaiate, Messina e Reggio Calabria. Sono queste le prime città italiane per ore di sole. La particolare classifica è stata redatta da Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, che ha comparato il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2009 al 2021 disponibili sul sito World Weather Online. Sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate: Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise e Aosta per la Valle d’Aosta.

La classifica di Holidu

La Sicilia con Siracusa, Catania e Messina domina la classifica, ma non mancano le sorprese, come Bolzano al nono posto assoluto. La città altoatesina registra una media di 334,87 ore di sole al mese, contro le 344,52 di Messina. Dieci ore di sole in più al mese per la città dello Stretto, che si differenzia da Bolzano in maniera ancora più netta sulla temperatura media annua: 18,61 gradi per Messina, appena 7,64 per la gelida Bolzano. Il primato della classifica redatta da Holidu spetta, come detto, a Siracusa con 346,83 ore di sole al mese, che supera di un soffio Catania (346,78 ore di sole). Due ore di sole al mese in meno per Messina e Reggio Calabria, che arrivano entrambe ad una media di 344,52. Reggio scivola, però, al quarto posto considerando il criterio del numero di abitanti.

La Top 10 secondo Holidu

“A Messina splendide coste”

Quanto a Messina, il portale evidenzia che il “suo posizionamento denota l’offerta di una vasta gamma di splendide coste tra cui scegliere non appena si attracca in città. Messina vanta anche un incredibile museo regionale e una delle cattedrali più belle della Sicilia, la Cattedrale Normanna di Messina con le due imperdibili fontane di marmo. Merita senz’altro una visita anche l’Orologio Astronomico ma anche la Galleria Vittorio Emanuele III e il Teatro Vittorio Emanuele II non sono da meno”.

Nelle classifica, Holidu ha inserito anche il prezzo medio giornaliero per una casa vacanza. Per Messina 77,44 euro. A Reggio Calabria, invece, si scende fino a 66,92 euro.