Messina. Nico Salvo è il nuovo fiduciario provinciale dell'Aci Sport - Tempostretto

Il delegato regionale Daniele Settimo ha ufficializzato la nuova carica. Salvo succede a Maurizio Messina

Il Delegato/Fiduciario Aci Sport Sicilia Daniele Settimo ha annunciato l’incarico di Fiduciario Aci Sport conferito per la provincia di Messina a Nico Salvo su segnalazione del presidente dell’Automobile Club Pelroritano Massimo Rinaldi. Primo impegno da Fiduciario provinciale per Nico Salvo sarà il 7° Tindari Rally a Patti, nel prossimo week end del 1 e 2 ottobre.

L’esperto navigatore della città dello stretto succede a Maurizio Messina, che ha svolto con passione e dedizione il ruolo ricoperto. Il Delegato/Fiduciario Regionale ha ringraziato Maurizio Messina per la collaborazione offerta e si è congratulato con Salvo per il nuovo incarico, auspicando un altrettanto sereno e proficuo lavoro.

Nico Salvo nuovo fiduciario provinciale

Domenico Salvo è un navigatore di lungo corso, esperto del ruolo e profondo conoscitore dei regolamenti sportivi, oltre che delle norme più all’avanguardia su cui le gare poggiano le fondamenta sotto il profilo della sicurezza ed anche della certezza sportiva. Messinese, corre come co pilota sin dagli anni ’90, Nico Salvo ha svolto più volte il ruolo di ricognitore ed apripista proprio per le spiccate doti di esperto di regolamenti e norme di sicurezza.

L’avvicendamento programmato porta alla successione nel ruolo di Fiduciario provinciale finora ricoperto da Maurizio Messina, il due volte campione Italiano Rally, che ha svolto con professionalità e massima attenzione la mansione affidatagli dal Delegato/Fiduciario regionale, sempre presente e disponibile verso le esigenze di organizzatori e praticanti. Maurizio Messina rimane nello staff della Delegazione Aci Sport Sicilia, per contribuire al lavoro in favore dello sport con la sua competenza e disponibilità.

Settimo: “Auspichiamo lavoro proficuo”

“E’ stato l’evolversi di un avvicendamento programmato tra due figure di alto spessore sportivo – ha sottolineato Daniele Settimo – A Maurizio Messina, che rimane sempre nello staff della Delegazione, va tutta la nostra gratitudine per l’intenso e professionale lavoro svolto. Auspichiamo un sereno e proficuo lavoro per l’incarico appena conferito a Nico Salvo. Contiamo su una vasta e varia esperienza, unita alla meticolosa conoscenza delle esigenze di piloti e team, ma anche dell’impegno necessario da parte degli organizzatori. Da una parte ringraziamo e dall’altra porgiamo i migliori auspici di buon lavoro”.

Articoli correlati