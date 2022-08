Messina, Nicoletta D'Angelo lascia Forza Italia: "Io al fianco di De Luca per le regionali" - Tempostretto

Il partito non è più rappresentato in Consiglio comunale. Lei approda "in questa fase" al gruppo misto, ma annuncia la sua candidatura con l'ex sindaco

MESSINA – Nicoletta D’Angelo lascia Forza Italia. La consigliera comunale ha comunicato nel corso della seduta del consiglio comunale di oggi che “in questa prima fase” aderirà al gruppo misto. Dopo aver ringraziato il partito che l’ha portata in Aula, ha spiegato di fermarsi “con una serenità d’animo di chi sa, numeri alla mano, di non aver sottratto niente a nessuno perché senza le preferenze che gli elettori mi hanno accordato Forza Italia non avrebbe superato lo sbarramento”. Forza Italia, intanto, è fuori dal Consiglio comunale.

D’Angelo: “Voglio vivere accanto a De Luca sfida importante”

Ma la scelta di Nicoletta D’Angelo pone le basi a un nuovo percorso politico al fianco di Cateno De Luca: “Voglio vivere accanto a De Luca questa importante sfida che vede finalmente un politico messinese concorrere per lo scranno di presidente della Regione. Non posso non evidenziare che con il suo modo energico, propositivo e dannatamente concreto sta contribuendo a ridurre lo scollamento e la frattura tra cittadini, istituzioni e politica. I cittadini hanno premiato la sua azione di governo senza pregiudizi”. D’Angelo addebita all’ex sindaco di Messina il merito di aver coinvolto molte persone nella sua corsa alla Regione, spiegando che “sono cose da primo della classe”.

D’Angelo: “Mi candiderò alle regionali”

“Fare tornare la città di Messina al centro delle dinamiche regionali e nazionali – prosegue poi l’ormai ex consigliere di Forza Italia – è già una vittoria. Considero la sua candidatura una straordinaria opportunità per il nostro territorio e tutti i cittadini, una chance che non possiamo permetterci di perdere”. E poi la notizia finale: “Chiederò di essere candidata alle prossime elezioni regionali”. Il gruppo misto sale a 3 componenti, almeno per ora. D’Angelo raggiunge così Concetta Buonocore, che ha lasciato il centrosinistra immediatamente dopo l’insediamento, e Maurizio Croce.