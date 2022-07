Messina. Nino Frassica ritorna a casa tra canzoni e ironia sul palco di Piazza Duomo - Tempostretto

Applaudito Ieri sera il comico messinese con il suo tour “2000-3000”

MESSINA – Nino Frassica nella “sua” Messina. Un applauso speciale lo accoglie come simbolo di una Messina ironica e surreale, popolare e arguta. Ieri sera secondo spettacolo del programma LiveMe a Piazza Duomo, colma di gente, con il suo tour “2000-3000” e con i musicisti messinesi di “Los Plaggers Band”.

Secondo appuntamento dopo Carmen Consoli e, come prima gag, tutti sul palco indossano cappotti e sciarpe. Il motivo? “Perché dovevamo fare lo spettacolo il 31 dicembre (il cartellone è stato interrotto a causa del Covid, n.d.r.) e adesso dobbiamo festeggiare il nuovo anno”.

Sullo schermo il presidente Mattarella

Spazio poi alla musica, sul palco di Piazza Duomo nella versione strampalata alla Frassica. Il gioco è fare un mix di canzoni stile medley, in una combinazione paradossale. Ma prima arriva il video con l’immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a salutare l’ex “bravo presentatore” di “Indietro tutta”.

Tuttavia, quando il frate di “Quelli della notte” e mattatore in tv e radio, da Fabio Fazio a “Don Matteo”, ha annunciato un “presentatore speciale” per dare il via allo spettacolo, qualcuno tra gli spettatori ha pensato che si materializzasse l’ex sindaco Cateno De Luca.

Il pubblico di ieri sera

I giochi di parole nelle canzoni e gli ospiti messinesi

Con Frassica, un gruppo di messinesi sul palco. “A me piace valorizzare le persone della mia città. Vorrei mettermi al servizio dei talenti di qua e promuoverli”, ha dichiarato il comico e attore nato a Galati. I giochi di parole, il misto di canzoni, da “Grazie dei fiori bis” e la classica “Grazie dei fiori” a “Sono solo canzonette” e “Rose rosse”, alternate ai suoi cavalli di battaglia dalle storiche trasmissioni, caratterizzano lo spettacolo. Il pubblico sorride e applaude anche se lo standard è lontano dal miglior Frassica, quello di battute e gag che ribaltano i luoghi comuni.

Qui la memoria scorre tra “Cacao meravigliao” e canzoni anni Sessanta e Settanta (“Sono un donna, non sono una… sarta”) e l’artista valorizzato da Renzo Arbore appare un po’ depotenziato, come il suo maestro quando fa i concerti, rispetto alla forza anarchica della sua comicità.

Frassica testimonial del Messina calcio e scelto da Basile per promuovere cultura e spettacoli

Tra gli ospiti della serata Gabriele Savasta, “Glorius4” (Cecilia Foti, Federica D’Andrea, Mariachiara Millimaggi e Agnese Carrubba) e Jacopo Delvento, sempre per rimanere nell’ambito della Messina artistica. Sul palco, nel corso della serata, l’assessore Gallo e il sindaco Basile, il quale ha chiesto a Frassica di aiutarlo per far crescere Messina sotto il profilo della cultura e dei grandi eventi.

L’artista ha risposto: “A disposizione”. Il direttore generale del Messina calcio, Lello Manfredi, ha consegnato alll’attore il primo abbonamento della stagione in curva sud e donato una maglietta della squadra con impresso il suo nome sulle spalle.

Il sindaco Federico Basile (dalla sua pagina Fb) e Frassica dal palco di Piazzza Duomo

Questa sera a piazza Duomo terzo appuntamento di #LiveMe con la Nuova compagnia di canto popolare.

Articoli correlati