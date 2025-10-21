 Messina. La Noria di Minissale da recuperare, una ruota idraulica abbandonata

Il Consiglio della II Circoscrizione propone l'avvio di progetti di riqualificazione

Obiettivo il recupero di un pezzo di storia messinese. Il Consiglio della II Circoscrizione ha approvato all’unanimità la Delibera numero 71, che propone l’avvio di percorsi di riqualificazione e progetti conservativi per la Noria di Minissale.

Il provvedimento, inoltrato all’Amministrazione Comunale, è un atto propositivo volto a sottrarre all’oblio questo antico e prezioso manufatto, da anni in stato di abbandono.

Il tesoro dimenticato

La Noria di Minissale è una tipica ruota idraulica che serviva per sollevare l’acqua, sfruttando la corrente di un corso idrico. Questo meccanismo, con la parte inferiore sommersa, rappresenta una viva testimonianza di un’antica tecnologia introdotta in Sicilia durante la dominazione araba, periodo in cui fiorirono le tecniche idrauliche che resero più efficiente l’agricoltura mediterranea.

Nonostante il suo valore storico ed etno-antropologico e il fatto di essere sottoposta a vincolo diretto della Soprintendenza dei Beni Culturali, la Noria è stata “vittima di incuria e mancata manutenzione” per oltre trent’anni.

La proposta: attingere a fondi esterni

Per restituire dignità al monumento e all’area circostante, il Consiglio della II Municipalità ha individuato la via prioritaria per l’intervento nella ricerca di finanziamenti esterni, regionali ed europei, destinati al recupero del patrimonio culturale.

L’obiettivo è di recuperare il sito, renderlo nuovamente fruibile e trasformarlo in un punto di aggregazione per la comunità, con l’inserimento dell’antica opera all’interno di itinerari culturali, turistici e didattici.

