Messina, nuova aggressione in corsia: paziente si scaglia contro infermiera al Papardo

La denuncia della Uil Fpl e l'appello per una maggiore sicurezza dei lavoratori della sanità

Nuova aggressione in corsia a Messina, dove all’ospedale Papardo una infermiera è stata colpita da un paziente. La sanitaria, impiegata nel reparto di Medicina, è stata aggredita verbalmente dal paziente, che la ha poi violentemente spintonata. La donna è stata visitata, uscendone con una spalla contusa. Sul posto, oltre alla guardia privata, sono intervenuti i poliziotti che hanno riportato la calma e identificato l’aggressore.

La denuncia della Uil sull’aggressione in corsia

La denuncia dell’episodio è del segretario generale della Uil-Fpl di Messina, Livio Andronico, che torna sull’argomento ormai non più raro; “Il nuovo episodio di violenza contro un lavoratore del Papardo evidenzia come siano necessarie alcune misure di sicurezza, come alert. Il managment aziendale, a nostro avviso, si deve impegnare per l’adozione di queste misure che possano fungere da deterrente per evitare episodi di violenza contro il personale”.

Appello per maggiore sicurezza dei lavoratori della sanità

“Dopo i nostri ripetuti appelli alla sicurezza dei lavoratori, si deve incrementare ancora di più la vigilanza e mettere a disposizione strumenti di tutela per i lavoratori. Come sindacato esprimiamo la nostra solidarietà alla lavoratrice aggredita e ci auguriamo che presto possano cessare le criticità denunciate da tempo”, conclude il sindacato.