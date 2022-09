Messina. Nuova auto per il Cirs grazie alle donazioni, la precedente era stata distrutta da un incendio - Tempostretto

Giovedì la benedizione del nuovo veicolo donato alla casa famiglia alla presenza del sindaco Basile

MESSINA – Domani, giovedì 8 settembre, alle 10.30 nella sede del Cirs di via Mons. Bruno, alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, si terrà la benedizione del nuovo veicolo del Cirs, acquistato dopo l’incendio che ha distrutto la precedente automobile in uso alla casa famiglia. A seguito del grave episodio e dell’appello lanciato dalla presidente dell’Ente Maria Celeste Celi, è scattata un’autentica gara di solidarietà che ha coinvolto privati cittadini, associazioni, aziende fondazioni, club. Grazie alle loro donazioni il Cirs è riuscito a provvedere all’acquisto del van da 9 posti con cui potrà tornare a gestire agevolmente le attività quotidiane delle donne e dei bambini ospiti della struttura. L’incontro sarà anche l’occasione per ringraziare i donatori che hanno contribuito concretamente e l’intera città per la vicinanza e gli attestati di solidarietà espressi.