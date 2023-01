Messina. Nuova piazza del Popolo, lavori consegnati - Tempostretto

Ora la Mondello Costruzioni di Brolo avrà a disposizione 45 giorni per allestire il cantiere

“Oggi prende avvio un progetto di qualche anno fa, rivisitato e portato a compimento per restituire Piazza del Popolo alla comunità. Prende vita una porzione di territorio di grande pregio, importante punto di aggregazione della nostra bella Messina, che giorno dopo giorno tornerà a risplendere”. Così il sindaco Federico Basile, stamani, per la consegna dei lavori di riqualificazione di piazza del Popolo.

Un ammodernamento, con un progetto da 650mila euro, che intende riportare un luogo in parte degradato agli antichi fasti. La nuova pavimentazione, con mattonelle in pietra lavica, dovrebbe ridare eleganza alla piazza, già ricostruita dopo il terremoto del 1908. Si tratta di un progetto, a cura dell’architetto Salvatore Corace, che sarà realizzato da Mondello Costruzioni di Brolo, società che avrà a disposizione 45 giorni per allestire il cantiere.

Da domenica 15 gennaio mercato in largo Seggiola

Già da domenica 15 gennaio, però, proprio a causa dei lavori programmati, il mercato domenicale a km zero si sposta nel vicino largo Seggiola e in un tratto di via Giurba, compreso tra largo Seggiola e via Faranda.