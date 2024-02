Messina. Nuovo asfalto in viale Italia, lavori per due giorni

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio limitazioni viarie

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, dalle ore 7.30 alle 17.30, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di viale Italia, nel tratto compreso tra le vie Gubbio e Noviziato Casazza; di transito veicolare nella semicarreggiata lato valle di viale Italia, nel predetto tratto; e il senso unico di circolazione, in direzione di marcia nord-sud.

Istituito inoltre, in quel tratto del viale Italia, il limite massimo di velocità di 30 km/h. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, nella semicarreggiata lato valle di viale Italia, nel tratto compreso tra le vie Gubbio e Noviziato Casazza.