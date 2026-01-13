 Messina. Nuovo personale di Trenitalia giura a Palazzo Zanca

Messina. Nuovo personale di Trenitalia giura a Palazzo Zanca

Redazione

martedì 13 Gennaio 2026 - 20:00

21 capitreno e 5 operatori customer care hanno giurato alla presenza del sindaco Federico Basile e di rappresentanti della Direzione Regionale Sicilia

MESSINA – A Palazzo Zanca si è svolta oggi la cerimonia di giuramento del nuovo personale Trenitalia, alla presenza del sindaco Federico Basile e di rappresentanti della Direzione Regionale Sicilia. L’evento, ospitato nel Salone delle Bandiere, ha visto il primo cittadino accogliere i partecipanti e rivolgere loro i saluti di benvenuto, sottolineando il valore e il significato del giuramento come momento di responsabilità, dedizione e servizio verso i viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario.

Dopo i saluti del sindaco, il nuovo personale Trenitalia ha pronunciato la formula di giuramento, confermando l’impegno professionale e il rispetto dei principi etici e normativi legati alle rispettive funzioni: i 21 capitreno per il controllo e l’assistenza a bordo dei treni, e i 5 operatori customer care per l’assistenza ai viaggiatori e la gestione dei servizi a terra.

Il capotreno e il personale di customer care sono punti di riferimento essenziali per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il personale di customer care è Incaricato di Pubblico Servizio mentre il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le 26 nuove risorse, dopo un percorso formativo in aula e a bordo treno, tra alcuni giorni lavoreranno sui treni regionali siciliani e nelle stazioni di Siracusa, Messina e Trapani.

  1. Giuseppe 13 Gennaio 2026 20:59

    Un uomo, milioni di foto.

    0
    1
  2. PippoFranco 14 Gennaio 2026 08:28

    Quindi secondo qualcuno in una circostanza simile che questi ragazzi ricorderanno per tutta la vita il sindaco non doveva fare la foto? Ma finiamola di essere ridicoli

    0
    0
