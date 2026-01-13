Lipari. Nella frazione Acquacalda si fa la conta dei danni dopo la mareggiata

Sopralluogo della Città Metropolitana di Messina. Il direttore generale Campagna ha annunciato la predisposizione di un tavolo tecnico

LIPARI – Sopralluogo della Città Metropolitana sull’isola di Lipari, alla presenza del direttore generale Giuseppe Campagna, del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano Maggioloti e del consigliere metropolitano Antonino Russo. Proprio quest’ultimo aveva sollecitato un intervento urgente attraverso una nota ufficiale nella giornata di domenica. I rappresentanti dell’ente si sono recati nella frazione di Acquacalda per verificare direttamente le criticità causate dalle recenti mareggiate.

Particolare attenzione è stata rivolta alla Strada Provinciale 180, che ha subito danni a causa dell’azione del mare. Le mareggiate hanno infatti messo in evidenza problemi legati alla sicurezza della carreggiata, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sull’incolumità degli utenti. Il sopralluogo ha consentito di acquisire un quadro dettagliato della situazione, utile a individuare le misure più opportune da adottare nel breve e medio periodo.

Al termine, il direttore generale Campagna ha annunciato la predisposizione di un tavolo tecnico, che riunisca il Comune di Lipari e gli enti interessati, finalizzato al coordinamento degli interventi necessari.