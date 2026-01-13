 Lipari. Nella frazione Acquacalda si fa la conta dei danni dopo la mareggiata

Redazione

martedì 13 Gennaio 2026 - 19:00

Sopralluogo della Città Metropolitana di Messina. Il direttore generale Campagna ha annunciato la predisposizione di un tavolo tecnico

LIPARI – Sopralluogo della Città Metropolitana sull’isola di Lipari, alla presenza del direttore generale Giuseppe Campagna, del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano Maggioloti e del consigliere metropolitano Antonino Russo. Proprio quest’ultimo aveva sollecitato un intervento urgente attraverso una nota ufficiale nella giornata di domenica. I rappresentanti dell’ente si sono recati nella frazione di Acquacalda per verificare direttamente le criticità causate dalle recenti mareggiate.

Particolare attenzione è stata rivolta alla Strada Provinciale 180, che ha subito danni a causa dell’azione del mare. Le mareggiate hanno infatti messo in evidenza problemi legati alla sicurezza della carreggiata, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sull’incolumità degli utenti. Il sopralluogo ha consentito di acquisire un quadro dettagliato della situazione, utile a individuare le misure più opportune da adottare nel breve e medio periodo.

Al termine, il direttore generale Campagna ha annunciato la predisposizione di un tavolo tecnico, che riunisca il Comune di Lipari e gli enti interessati, finalizzato al coordinamento degli interventi necessari.

