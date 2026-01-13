 Torre Faro, il cantiere si allarga in via Cariddi. La strada rimarrà chiusa fino ad aprile VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 13 Gennaio 2026 - 13:30

In via Palazzo gli operai hanno iniziato a posare la nuova pavimentazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per la riqualificazione del villaggio di Torre Faro entrano nel vivo. Dopo una partenza a rilento in via Palazzo, il cantiere si è allargato in via Cariddi (ex via Nuova). Il viale rimarrà chiuso al traffico fino ad aprile e si potrà transitare solo a piedi per raggiungere le attività commerciali. Si tratta di una strada fondamentale per la viabilità del villaggio, proprio perché l’unica di accesso per chi proviene da sud.

I lavori entrano in una fase critica

I lavori, quindi, entrano in una fase critica. Il villaggio marinaro da ieri infatti è diventato un labirinto di recinzioni e divieti. Le nuove disposizioni viarie hanno di fatto blindato l’accesso al paese, rendendo quasi impossibile raggiungerlo in auto. L’unica entrata a disposizione per i mezzi resta quella da via Pozzo Giudeo.

Inizia la posa della pavimentazione in via Palazzo

Nella prima giornata di lavori è stata smantellata parte della pavimentazione dissestata davanti alla chiesa e in via Cariddi. Nel frattempo gli operai continuano a lavorare anche nel vecchio cantiere di via Palazzo, dove è iniziata la posa della nuova pavimentazione.

Vedi qui la galleria fotografica

2 commenti

  1. Francesco 13 Gennaio 2026 14:03

    speriamo che almeno questa volta non salti la pavimentazione come sempre

    2
    0
    Rispondi
  2. Emanuele 13 Gennaio 2026 18:12

    Finchè continueranno a farci passare macchine e non diventa isola pedonale così come era previsto all’origine della vecchia pavimentazione, è inutile farne una nuova….A questo punto rifai l’asfalto e buona notte. Francesco non ci sperare…. dagli un po’ di tempo e salterà anche questa…..

    3
    4
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

