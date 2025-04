Messina. Oggi alle 18 la processione delle Barette

Si partirà dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace, in via XXIV Maggio, fino all'arrivo a piazza Duomo

MESSINA – La tradizione secolare si rinnova. Oggi, Venerdì Santo, la processione delle Barette sfilerà per le vie di Messina. Si partirà dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace, in via XXIV Maggio, fino all’arrivo a piazza Duomo. Per poi concludersi con il momento tanto atteso della ‘nchianata e il rientro in chiesa degli 11 corpi statuari.

Dall’ultima cena alla bara: le opere d’arte in legno e cartapesta

Ogni baretta raffigura una scena della passione di Cristo. Dall’ultima cena alla bara. Sono tutte opere d’arte vincolate e tutelate dalla Soprintendenza. Alcune sono in legno massiccio, altre in cartapesta e altre miste. Ognuna è sollevata a spalla dai cosiddetti portatori. A scandire i tempi della processione sono i martelli dei battitori: ad ogni loro colpo, infatti, la baretta parte o si ferma. In tutto sono 250 i portatori che quest’anno solleveranno questo peso, per fede o per tradizione.

La novità: tutti i portatori indosseranno una casacca rossa

La novità della processione del 2025 è la casacca rossa che tutti i portatori indosseranno. Un bel colpo d’occhio rispetto alla tradizionale casacca bianca indossata negli anni precedenti. Mentre i battitori saranno come sempre nel loro abito scuro. Ogni baretta è affidata ad una famiglia che la tramanda di generazione in generazione. Solitamente i custodi della baretta sono anche i battitori, figli di battitori, nipoti di battitori.

Barette custodite dalla Confraternita del SS Crocifisso

A custodire le baratte è la Confraternita del SS. Crocifisso il Ritrovato, che garantisce ogni anno la processione e la sua complessa organizzazione. Oggi si partirà alle ore 18 dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via XXIV Maggio per attraversare il centro. Ad accompagnare la processione, molto sentita a Messina, saranno le bande del territorio.

Il percorso è lo stesso di ogni anno: corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro fino a piazza Cairoli, via Garibaldi (lato monte), via I settembre e arrivo in piazza Duomo per la benedizione dell’arcivescovo di Messina. E infine il rientro in chiesa attraverso la storica ‘nchianata di via Oratorio San Francesco. Tempostretto seguirà in diretta i momenti salienti della processione.

Vedi qui il programma degli eventi della Settimana Santa a Messina.