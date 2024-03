La processione delle Barette: “Un’emozione che si rinnova” VIDEO e FOTO

Per le vie di Messina una processione molto sentita. Anche portatori diciassettenni per questa edizione

MESSINA – La passione di Cristo per le vie di Messina. E una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Anche quest’anno raccontiamo in diretta le 11 Barette. “Un’emozione che si rinnova. Speriamo di risorgere come Cristo”, ha detto Nino Di Bernardo, battitore e custode di una delle barette. Per la processione 2024, anche portatori diciassettenne hanno per la prima volta svolto un ruolo da protagonisti.

Sono 11 statue che rappresentano la Via crucis. Alcune sono in legno massiccio, altre in cartapesta, altre sono miste, tutte sono opere d’arte vincolate e tutelate dalla Soprintendenza. Ognuna è affidata ad una famiglia che la tramanda di generazione in generazione. Solitamente i custodi della baretta sono anche i battitori, figli di battitori, nipoti di battitori. Come Salvatore Velardo, che batte la baretta dell’Addolorata da 20 anni. E prima di lui suo padre e prima ancora suo nonno: “Le curiamo e custodiamo con orgoglio da tutta la vita di generazione in generazione”.

Il percorso è lo stesso di ogni anno: corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro fino a piazza Cairoli, via Garibaldi (lato monte), via I settembre e arrivo in piazza Duomo per la benedizione dell’arcivescovo di Messina. E infine il rientro in chiesa attraverso la storica ‘nchianata di via Oratorio San Francesco.

