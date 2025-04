Messina. Oggi l’ordinazione sacerdotale di don Alessio Tavilla e don Danilo Finocchiaro

Due nuovi salesiani: don Alessio, 34 anni, è di Giostra; don Danilo, 38 anni, di Minissale

Saranno ordinati sacerdoti oggi don Alessio Tavilla e don Danilo Finocchiaro, giovani salesiani che hanno percorso un cammino vocazionale intenso, profondo e ricco di esperienze educative in diversi oratori della Sicilia e non solo.

I due giovani salesiani riceveranno l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione dell’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Messina.

Don Alessio Tavilla è nato a Messina il 30 dicembre 1990, conosce i Salesiani da giovane, grazie all’invito di un’amica che lo coinvolge nel gruppo giovani dell’oratorio di Giostra. È lì che avviene il suo primo incontro con don Bosco e, subito dopo, con Cristo. Un incontro che cambia la sua vita: riceve la Prima Comunione alla vigilia di Natale, a vent’anni, e la Cresima pochi mesi dopo.

In oratorio Alessio scopre la bellezza del servizio, dell’animazione, della comunità. Vive intensamente il cortile salesiano, il Grest, il teatro, lo sport e la fede, maturando il desiderio di consacrare la sua vita al Signore. Dopo un anno di discernimento, nel gennaio 2015 entra in aspirantato a Catania Salette. Seguono il prenoviziato, il Noviziato a Genzano di Roma (a partire da settembre 2015) e la prima professione religiosa nel settembre 2016.

Durante gli anni della formazione, tra Roma, Barcellona, Palermo e Catania, consegue prima la laurea in Infermieristica (dicembre 2017), poi il diploma in Filosofia e infine il Baccalaureato in Teologia (giugno 2024). Le esperienze estive in questi anni lo vedono impegnato a Barcellona, Palermo Gesù Adolescente, Pedara e Cibali. Ha emesso i voti perpetui il 14 ottobre 2023 ed è stato ordinato diacono il 18 maggio 2024.

Attualmente si trova a San Cataldo, dove è incaricato dell’oratorio e responsabile del Movimento Giovanile Salesiano per la zona centro della Sicilia.

Anche don Danilo Finocchiaro, originario di Messina, nato il 21 novembre 1986 e cresciuto nella parrocchia di Maria Stella Maris a Minissale, ha incontrato i Salesiani grazie all’apostolato degli studenti dell’Istituto Teologico San Tommaso, che animavano l’oratorio parrocchiale durante i fine settimana.

Dopo aver vissuto il cammino come aspirante nel 2015/16 alla comunità Salette di Catania, sceglie di proseguire la formazione con il Noviziato a Genzano (2016/17), il postnoviziato a Roma San Tarcisio (2017-2019) e il tirocinio a Catania Cibali, dove insegna Matematica e Fisica presso il Liceo Don Bosco e si dedica alla pastorale giovanile con le attività dell’Oratorio e del Movimento Giovanile Salesiano. Conclusi gli anni di tirocinio inizia la sua esperienza con lo studio della teologia, presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina.

Conclude il percorso teologico a Messina nel giugno 2024, arricchendo la sua esperienza pastorale con il servizio estivo nelle comunità di Ragusa, Catania Salette e Marsala. Ha ricevuto il lettorato nel 2022, l’accolitato nel 2023. Inoltre ha emesso la professione perpetua il 14 ottobre 2023 e ha ricevuto l’ordinazione diaconale il 18 maggio 2024.

Attualmente insegna all’Istituto Salesiano Ranchibile di Palermo ed è anche animatore pastorale delle attività del liceo.